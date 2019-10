Presunti maltrattamenti all’asilo: sospese due maestre a Cesano. I fatti risalirebbero allo scorso anno.

Presunti maltrattamenti all’asilo

Due maestre della scuola dell’infanzia Calastri, situata nella frazione di Cassina Savina a Cesano Maderno, sono state sospese per nove mesi e sono finite sotto indagine per presunti maltrattamenti ai danni di alcuni bambini dell’asilo.

I fatti, in base a quanto emerso fino a questo momento, risalirebbero allo scorso anno scolastico mentre è di inizio settimana il provvedimento di sospensione dall’incarico per le due maestre che si erano già autosospese da qualche giorno.

Le insegnanti sarebbero sospettate di violenze psicologiche nei confronti di alcuni bambini che avrebbero subito urla, castighi e in qualche caso anche strattoni e schiaffi.

L’indagine sarebbe partita dalla denuncia dei genitori di cinque bambini che avevano notato nei figli segnali di disagio e comportamenti preoccupanti.

Longhin “Sono sconvolto”

“Sono stravolto da questa notizia. Non mi sarei mai aspettato che delle insegnanti potessero essere capaci di certi comportamenti – ha commentato il sindaco di Cesano Maurilio Longhin. Le indagini dei Carabinieri sono state condotte con estremo riserbo e per questo li ringrazio così come ringrazio le famiglie, a cui va tutta la mia solidarietà, per la collaborazione che hanno mostrato in questi mesi nei confronti delle Forze dell’ordine”.

Il caso di Varedo

Una situazione simile era emersa in Brianza lo scorso anno, più precisamente a Varedo.

