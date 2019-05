Raffica di intossicazioni etiliche in Brianza. Interventi di soccorso a Vimercate, Bovisio e Briosco.

Raffica di intossicazioni etiliche in Brianza

Notte impegnativa per i soccorritori che si sono trovati a dover far fronte a diverse chiamate di intervento, soprattutto per intossicazioni etiliche.

Poco dopo la mezzanotte il primo intervento a Briosco per una persona di 16 anni che si è sentita male in via San Sebastiano. Inizialmente le sue condizioni sono sembrate preoccupanti tanto che l’ambulanza è giunta sul posto in codice rosso. Fortunatamente dopo le prime cure la persona si è ripresa ed è stata trasportata in ospedale a Carate Brianza in codice verde. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

A Bovisio Masciago poco prima dell’una è stato soccorso un 45enne, sempre a causa di qualche bicchiere di troppo. L’uomo è stato raggiunto in via Superga dai volontari della croce rossa di Varedo. A seguito degli accertamenti sul posto non è stato disposto il trasporto in ospedale.

Più gravi invece le condizioni di un 22enne soccorso a Vimercate. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 2.20 e il ragazzo è stato raggiunto dai volontari vimercatesi. Dopo le prime cure sul posto purtroppo le sue condizioni non sono migliorate e il 22enne è stato portato in ospedale a Vimercate in codice giallo.

Infine segnaliamo un incidente stradale avvenuto a Nova Milanese, poco dopo le 4, in via Locatelli. Sul posto la croce rossa di Varedo e i Carabinieri della compagnia di Desio. Coinvolto nel sinistro un 25enne che, da una prima ricostruzione, sarebbe finito contro un ostacolo mentre era alla guida della sua macchina.

Il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio.