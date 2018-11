Tre ragazzini di nazionalità afgana sono stati scoperti all’interno del rimorchio di un camion proveniente dalla Serbia a Lentate sul Seveso. Erano in discrete condizioni fisiche. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

Minorenni scoperti nel rimorchio di un camion

A Lentate sul Seveso tre minorenni, due 16enni e un 15enne, sono stati scoperti all’interno del rimorchio di un autocarro. Il camion proveniva da Belgrado in Serbia ed era arrivato in Brianza per scaricare della merce destinata a un’azienda che produce divani.

I ragazzini in discrete condizioni di salute

I ragazzini parlano soltanto un dialetto afgano di difficile comprensione anche agli interpreti. Sono apparsi provati dal lungo viaggio ma in discrete condizioni di salute. Avevano fame e sete. Al momento dei controlli erano privi di documenti e indossavano abiti occidentali, probabilmente gli stessi utilizzati all’inizio del disperato viaggio. Sono stati accolti e accuditi dai Carabinieri, in seguito affidati a un ente assistenziale.

Sul caso indagano i Carabinieri

Sulla vicenda indagano i militari della compagnia di Seregno. I minori sarebbero riusciti soltanto a riferire i loro nomi e poco altro. Secondo le prime informazioni raccolte, i tre avrebbero viaggiato da soli ma non è escluso che la destinazione del viaggio di fortuna non fosse l’Italia.

L’autista ha lanciato l’allarme

Sarebbe stato lo stesso autista dell’autocarro a lanciare l’allarme. Non appena ha aperto il portellone del camion per scaricare la merce, ha visto i minori e ha chiamato i Carabinieri. L’episodio risale a mercoledì sera ma è stato reso noto nel tardo pomeriggio del giorno successivo. Ulteriori elementi della drammatica scoperta potrebbero emergere nelle prossime ore.