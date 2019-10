Ribaltamento lungo la SS36, tre giovani feriti. E’ successo questa notte poco dopo l’una tra Carate e Seregno.

Al momento non è ancora chiaro come l’Alfa Romeo si sia ribaltata questa notte, poco dopo l’una, lungo la SS36 tra Carate e Seregno. L’incidente si è verificato in direzione Milano e inizialmente, quando è scattata la chiamata ai soccorritori, si è anche temuto per il peggio. Due ambulanze e un’automedica si sono dirette sul posto per effettuare i primi accertamenti sulle condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nell’incidente. Fortunatamente, però, i giovani (tra i 19 e i 23 anni) non avevano riportato traumi gravi. Uno è stato trasferito all’ospedale di Desio, altri due al Pronto soccorso del San Gerardo. Tutti e tre, comunque, non in pericolo di vita. Foto Bennati.