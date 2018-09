Ritrovato Paolo Altomonte: era scomparso da casa da più di un mese. Il 67enne di Desio trovato a Milano, in stazione Cadorna. Sta bene.

Ritrovato Paolo Altomonte: era scomparso da casa da più di un mese

Scomparso da un mese, finalmente ieri, lunedì 3 settembre, i famigliari di Paolo Altomonte hanno tirato un sospiro di sollievo. Il 67enne di Desio è stato ritrovato in bune condizioni a Milano, in stazione Cadorna.

Provvidenziale è stata la segnalazione di un signore che lo ha riconosciuto, avendo visto la richiesta di aiuto dei parenti sui social. “Sta bene – ci hanno confermato i famigliari telefonicamente – ora si trova in ospedale per alcuni accertamenti, necessari dopo oltre 30 giorni fuori casa”.

L’uomo, che vive nel quartiere San Pietro e Paolo, si era allontanato all’inizio di agosto. I famigliari avevano presentato una denuncia ai carabinieri e si erano rivolti anche al Consolato, dato che l’uomo aveva esternato l’intenzione di volersi recare a Lourdes.

L’anziano si era già allontanato di casa

Settimane di angoscia, con i parenti a temere per la sorte del congiunto, oltretutto malato. Non è comunque la prima volta che l’anziano si allontana da casa. L’ultima volta era stato ritrovato in un ospedale a Lugano.