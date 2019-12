Ruspe in azione a Varedo per ripulire l’ingresso della Snia. Mercoledì i carabinieri hanno anche perlustrato l’area dismessa e la stazione identificando 23 persone

Dopo decenni di vegetazione cresciuta a dismisura, sporcizia e degrado, una fetta di area Snia è stata ripulita. Mercoledì mattina le ruspe hanno abbattuto alberi, arbusti e cespugli nell’ampio terreno dall’ingresso del sito industriale dismesso, in via Umberto I.

Sporicizia e vegetazione selvaggia

I mezzi da lavoro hanno ripulito fino ai primi capannoni, poi si sono spostati nella zona adiacente alla stazione, portando via parecchi detriti e vegetazione selvaggia. L’intervento era stato annunciato mesi fa dalla proprietà dell’area agli amministratori comunali, come impegno a tener pulita almeno la zona più vicina al centro abitato, dove l’incuria la faceva padrona da parecchi d’anni.

Controlli dei carabinieri

Contestualmente a questo intervento di pulizia, i carabinieri hanno proceduto con un vasto controllo dell’area industriale dismessa. Alcuni residenti della zona, notando negli ultimi tempi un certo viavai di persone, avevano temuto una ripresa delle attività illecite nella «città fantasma» dove a giugno le forze dell’ordine avevano smantellato una rete di spacciatori che si contendeva il territorio.

Sette persone destinatarie di un foglio di via

Mecoledì dunque, venti carabinieri hanno perlustrato l’area industriale per un servizio straordinario che ha portato all’identificazione di 23 persone tra l’area Snia e la stazione ferroviaria. Di queste, sette avevano precedenti di polizia e sono state destinatarie di un foglio di via. Durante i controlli comunque, i carabinieri non hanno trovato droga.