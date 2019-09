Sasso colpisce il finestrino dell’auto, paura per un agente di Polizia locale.

Tanto spavento, oggi intorno alle 14.30, in via Friuli al Villaggio Snia di Cesano Maderno, per un 63enne agente di Polizia locale. Mentre alcuni operai erano impegnati nello sfalcio dell’erba ai margini della strada, un sasso è schizzato da una parte all’altra della carreggiata e ha mandato in frantumi il finestrino di un’auto di servizio della Polizia locale che transitava in via Friuli in quel momento. A bordo il 63enne cesanese e una collega.

Soccorsi attivati in codice rosso

L’uomo ha avuto la prontezza di frenare e accostare l’auto. Quando ha aperto la portiere per uscire dall’abitacolo, il cesanese ha accusato un malore improvviso ed ha perso conoscenza. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso: si temeva che il sasso impazzito avesse colpito il dipendente comunale. Non è successo, per sua fortuna.

Ambulanza e automedica sul posto

Subito sul posto, un’ambulanza della sezione di Cesano della Croce Bianca e, in ausilio al personale, anche l’automedica. Quando le sue condizioni si sono stabilizzate, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Desio per accertamenti. Impegnati a disciplinare il traffico i colleghi della Polizia locale e i militari della Tenenza dei carabinieri. Il comandante della Polizia locale ha subito informato di quanto successo il sindaco Maurilio Longhin.