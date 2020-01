Schianto tra due auto sulla Statale 36: coinvolti 5 giovanissimi. L’incidente è avvenuto ieri sera, domenica, in direzione Nord tra Seregno e Carate.

Schianto tra due auto sulla Statale 36

Paura ieri sera, domenica 12 gennaio, per un incidente avvenuto sulla Statale 36, in direzione Nord, nel tratto compreso tra Seregno San Salvatore e Carate Brianza.

Per cause ancora da accertare due auto sono entrate in collisione mentre viaggiavano sulla terza corsia in direzione Lecco. L’impatto è stato talmente violento che le auto sono andate a finire contro il guardrail della corsia d’emergenza.

Cinque giovani soccorsi

Cinque i ragazzi coinvolti: tutti giovanissimi di età compresa tra i 18 e i 21 anni. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente: sul posto sono arrivate due ambulanze, provenienti da Seregno e Besana Brianza. Tutti i ragazzi fortunatamente sono usciti praticamente illesi dalle auto e, dopo gli accertamenti sul posto, non è stato disposto il trasferimento in ospedale per nessuno dei giovani coinvolti.

Rilievi del sinistro affidati agli agenti della Polizia stradale di Milano.

(Foto Daniele Bennati)