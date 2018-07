Scomparso da tre giorni, molto preoccupati i famigliari. Paolo Altomonte, 69 anni, giovedì sera non ha più fatto rientro a casa, a Desio, nel quartiere San Pietro e Paolo dove vive.

Chi lo avvista chiami immediatamente i famigliari

Così come mette in evidenza una nota dei famigliari postata anche sui social, il 69enne al momento della scomparsa indossava maglietta verde chiaro e jeans blu. Di solito si muove a piedi, ma non è escluso che possa aver preso anche dei mezzi di trasporto, treno o autobus. Purtroppo con sé non ha un documento di riconoscimento. Chi dovesse vederlo può avvicinarlo senza problema e contattare immediatamente Enza, la cognata, al numero di cellulare 3333861656.

Ricerche finora senza esito

“Giovedì lo abbiamo cercato fino alle 23.30 – ci ha detto – ma non lo abbiamo trovato. Ha una cicatrice sotto il collo e quando è nervoso gli tremano le mani. Siamo anche preoccupati perché prende quotidianamente dei farmaci che non ha con sé. Di conseguenza anche la sua salute è a rischio”. Già presentata ai Carabinieri la denuncia di scomparsa. Purtroppo l’unica segnalazione risale forse a giovedì quando è stato visto in piazza Conciliazione. Hanno cercato anche all’ospedale di Desio, ma neppure lì c’è.