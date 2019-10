Incidente a Mariano Comense questa mattina, martedì 15 ottobre: scontro e ribaltamento tra auto. Il sinistro al confine con Giussano.

Incidente a Mariano

L’incidente si è verificato intorno alle 8.30 e ha visto coinvolte due auto e le rispettive conducenti: una ragazza di 25 anni e una donna di 39. Secondo una prima ricostruzione una Smart usciva dallo stop in via Parini per andare dritto. A quel punto si sarebbe scontrata con la Lancia che arrivava da Mariano Comense e viaggiava in direzione Giussano. La Smart ha fatto un volo in aria e si è ribaltata, abbattendo un paletto e finendo all’imbocco di un cortile.

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di mariano, gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco. I pompieri hanno fatto uscire la ragazza dall’auto ribaltata. Forte spavento per entrambe le donne che sono state accompagnate in ospedale in codice verde.