Frontale tra due biciclette sulla pista ciclabile. E’ successo sabato mattina al quartiere Pinzano di Limbiate, lungo il sentiero che costeggia il canale Villoresi

Frontale tra due biciclette

Provenivano da direzioni opposte, ma quando si sono incrociati si sono scontrati. Singolare incidente sulla pista ciclo-pedonale lungo il canale Villoresi, all’altezza di Pinzano. Dopo l’urto i due ciclisti sono caduti a terra. Per soccorrerli è intervenuta un’ambulanza. I sanitari hanno riscontrato alcune lievi lesioni dovute alla caduta ma per entrambi non è stato necessario il trasporto al Pronto soccorso

Intervenuta anche la Polizia locale

Sul posto è accorsa anche una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione giunta alla centrale operativa del comando di piazza V Giornate, quindi hanno proceduto con i rilievi del caso. Dopo gli accertamenti dei sanitari, i due ciclisti hanno ripreso in consegna le proprie biciclette e hanno fatto ritorno a casa