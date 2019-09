Scontro tra auto e moto a Lentate sul Seveso. L’impatto è avvenuto tra via Aureggi e via Matteotti.

Scontro tra auto e moto

Un altro incidente questa mattina, sabato 28 settembre 2019, a Lentate, dopo quello mortale sulla Nazionale dei Giovi (LEGGI QUI LA NOTIZIA). L’impatto si è verificato tra via Aureggi e via Matteotti tra una vettura e una moto. Sul posto la Polizia locale per i rilievi di rito e i soccorritori di Avis Meda per prestare le prime cure al centauro. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.