Scontro tra treni, emergenza a Inverigo. L’allarme è scattato intorno alle 18.30. La zona è a pochi chilometri da Briosco e Veduggio.

Scontro tra treni, maxi emergenza a Inverigo

Scontro tra due treni a Inverigo: è successo poco meno di un’ora fa, intorno alle 18.30 di oggi, giovedì 28 marzo, alla stazione ferroviaria.

Al momento sono ancora poche le informazioni disponibili ma in base a quanto è stato possibile apprendere due convogli sullo stesso binario si sarebbero schiantati a bassa velocità presso la stazione ferroviaria.

I soccorsi e i feriti

Sul posto si sono portati i soccorsi del Lariosoccorso di Erba, Croce Bianca di Besana Brianza, Soccorso Seregno, Croce Rossa di Cantù, l’elisoccorso da Milano. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù e la Polizia ferroviaria di Como.

Alle 19.30 risultano sei persone soccorse in codice giallo, quindi in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Si segnalano anche una cinquantina di persone in codice verde che i sanitari sul posto stanno valutando.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU GIORNALEDICOMO.IT

Ripercussioni sulla circolazione dei treni

Si segnalano anche ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in particolare sulla linea Asso-Seveso-Milano. Ecco quanto riporta Trenord sul proprio sito web:

La circolazione dei treni tra le stazioni di AROSIO e MERONE è momentaneamente sospesa, per la presenza di due treni fermi in linea, i tecnici sono al lavoro per consentire il ripristino della regolare circolazione. Leggi anche: Vimercate piange Claudio Riva, un esempio di forza e tenacia E’ stato previsto un servizio autobus sostitutivo:

– dalla stazione di AROSIO, in partenza alle ore 20:00 circa, fino alla stazione di MERONE.

– dalla stazione di MERONE, in partenza alle ore 20:20 circa, fino alla stazione di AROSIO.

Si precisa che gli autobus effettueranno servizio di spola. Variazioni nella circolazione dei treni:

Il treno 678 (ASSO 19:33 – MILANO CADORNA 20:52) oggi partirà dalla stazione di AROSIO.

Aggiornamento: il treno 1673 (MILANO CADORNA 18:38 – ASSO 19:59) oggi terminerà il viaggio nella stazione di MARIANO COMENSE.

Il treno 20248 (MILANO ROGOREDO 18:53 – SEVESO 19:48) viaggia con 18 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione nella stazione di MILANO BOVISA, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.