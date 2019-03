Sedicenne provoca incidente e scappa su uno scooter rubato. E’ stato denunciato per omesso soccorso e ricettazione. E’ accaduto in via Pozzo Antico a Desio.

Sedicenne dopo l’incidente fugge su uno scooter rubato, denunciato

Scontro tra auto e moto in via Pozzo Antico. Sedicenne in scooter fugge sapendo di trovarsi alla guida di un mezzo rubato e senza assicurazione. Coinvolti un 40enne alla guida della sua auto, e due minorenni, un ragazzo e una ragazza di 16 anni residenti a Desio, in sella ad uno scooter. I due, a quanto risulterebbe da una prima ricostruzione, non hanno rispettato l’alt al semaforo rosso.

Ai carabinieri ha detto di essere fuggito per paura

Non avendo né targa, né assicurazione, però, il 16enne non si è fermato. Lasciata la ragazza sul posto, si è allontanato. Allertato il 112, in via Pozzo Antico si sono portati i carabinieri dalla vicina caserma. Dopo un controllo si sono resi conto che il veicolo risultava rubato. Di conseguenza si sono messi sulle tracce del minorenne che, nel frattempo, aveva trovato rifugio nella propria abitazione. Ai militari ha detto di essere fuggito per paura. E’ stato denunciato per omesso soccorso e ricettazione.