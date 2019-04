Ragazza scomparsa a Milano: la famiglia lancia l’appello: “Aiutateci a ritrovarla”.

Ragazza scomparsa a Milano

Una donna di 36 anni, Sarah Pfister, originaria di Zurigo, è scomparsa da Milano da oltre 10 giorni. In base a quanto riportato da GiornaledeiNavigli.it , la 36enne è alta 1.53, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi. Al momento della scomparsa indossava un cappellino azzurro, un giubbotto grigio scuro e uno zaino blu. Di lei non si hanno più notizie dal 20 marzo e la famiglia disperata lancia un appello per ritrovarla. Ha il telefono spento e risulta irraggiungibile da giorni.

L’ultimo avvistamento

Secondo i famigliari, la ragazza potrebbe trovarsi a Milano: l’ultima foto postata sui social la ritrae proprio nel capoluogo lombardo, in zona via Pola. Il timore della famiglia e degli amici è che la ragazza sia in una fase di depressione tale da farle commettere gesti estremi. Nel suo ultimo post su Facebook, ha parlato di “ultimo viaggio. Sono grata per tutte le bellissime anime che mi hanno accompagnata nella vita. Nessuno vive per sempre, non sprecate il vostro tempo, vivete intensamente”.