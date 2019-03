Si sente male in strada: 44enne in ospedale. L’uomo soccorso poco dopo le quattro in via Kennedy.

Si sente male in strada a Carate

Un uomo di 44 anni è stato soccorso nella notte appena trascorsa a causa di un malore. Erano da poco passate le quattro quando sono stati allertati i soccorsi: il 44enne è stato raggiunto in via Kennedy a Carate Brianza. Le sue condizioni, che inizialmente sono sembrate abbastanza critiche, sono fortunatamente migliorate all’arrivo dei soccorritori. Il 44enne, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale a Carate per ulteriori accertamenti.