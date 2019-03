Si sente male mentre sistema il giardino, muore pensionato di Albiate. L’uomo, 68 anni, era stato soccorso questa mattina in via Gorizia.

Si è accasciato al suolo mentre sistemava il giardino di casa e non si è più ripreso. Un pensionato albiatese di 68 anni è morto oggi, martedì 5 marzo, in ospedale a Carate. L’uomo si era sentito male questa mattina dopo le 11. Subito era stato allertato il 118 e l’Agenzia regionale emergenza urgenza aveva inviato sul posto, in via Gorizia, l’ambulanza e l’elisoccorso.

Il 68enne era stato trasportato in breve tempo all’ospedale di Carate Brianza dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita. Purtroppo ogni tentativo è stato vano: l’uomo è deceduto dopo l’arrivo nel nosocomio caratese.