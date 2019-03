Intossicazione da alcol per tre giovanissimi e un ribaltamento nella notte appena trascorsa in Brianza. Gli episodi a Monza, Giussano e Limbiate, poco prima delle tre incidente a Roncello.

Tre intossicazioni etiliche in un’ora

Tre giovanissimi, tutti 17enni, sono dovuti ricorrere alla cure del Pronto Soccorso a seguito di intossicazione da alcol. Il primo caso a Monza poco dopo la una di notte in via Vittorio Emanuele. Il giovane è stato soccorso dal personale della Croce Rossa e trasportato all’ospedale “San Gerardo” di Monza ma le sue condizioni non erano serie.

Interventi anche a Giussano e Limbiate

Gli altri due interventi analoghi intorno alle 2 di notte. A Giussano in via Boccaccio per una 17enne, trasportata dalla Croce Bianca di Giussano all’ospedale di Carate. A Limbiate in via Marconi per un coetaneo assistito dal personale della Croce Bianca di Cesano e trasferito all’ospedale di Garbagnate Milano in codice giallo.

Auto ribaltata a Roncello

A Roncello, pochi minuti prima delle 3, si è verificato un incidente per fortuna con conseguenze non gravi. A seguito di un ribaltamento in via Gramsci, ferito un ragazzo di 24 anni. Sul posto è stato raggiunto dal personale del “118” di Trezzo per il successivo trasporto all’ospedale di Vimercate. Le sue condizioni, dalle prime informazioni rese note, non destano particolari preoccupazioni.

A Desio evento violento all’alba

La movimentata notte brianzola si è conclusa con un evento violento alle 5.30 in via Rose di Desio. Sul posto i Carabinieri della Compagnia locale e il personale della Croce Rossa locale per assistere il ferito, un 29enne che è finito all’ospedale di Desio in codice verde.