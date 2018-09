Sirene di notte, aggressione a Carate, rissa a Monza. E’ questo il bilancio degli interventi nel corso della notte.

Nella rissa a Monza coinvolti due giovanissimi

A mezzanotte gli operatori della Croce rossa di Desio sono stati chiamati a intervenire a Cesano Maderno, in via Don Viganò, per una intossicazione etilica. Medesimo intervento quaranta minuti dopo a Monza, in via suor Maria Pellettier e alle 2,10 a Brugherio per una 19enne, portata in codice verde all’ospedale di Monza. Sul posto anche i carabinieri. All’1.24 rissa nella centralissima piazza Trento e Trieste. Verde il codice con cui sono stati allertati i soccorsi ma, quando sono arrivati, la situazione si è rivelata più seria. Tre le persone coinvolte, due giovanissimi di 18 e 19 anni, e un 33enne. A ricostruire l’accaduto ci penseranno i carabinieri, che sono stati allertati immediatamente.

Aggressione a Carate in via Della Valle

Un paio di minuti dopo le tre allarme da via Della Valle a Carate per un evento violento. Oltre all’ambulanza del 118 hanno raggiunto il punto da cui arrivava la chiamata anche i carabinieri della Compagnia di Seregno. E’ rimasto ferito un 20enne che è poi stato condotto al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Da segnalare un malore in codice rosso a Monza in via Borgazzi. Sul posto anche l’automedica. Il 36enne è stato trasferito all’ospedale San Gerardo. Intorno alle 7 un 29enne si è invece sentito male a Meda, in viale Cimitero. A soccorrerlo gli operatori della Croce Bianca di Seveso.