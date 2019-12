Sparito un gatto dalla colonia felina, nel vecchio deposito dell’Atm, in corso Italia a Desio. Il gattino, Ralph, manca da più di quindici giorni. Non si sa che cosa esattamente sia successo, se sia stato qualcuno a portarlo via.

Sparito un gatto dalla colonia felina, i volontari: “Ha bisogno di cure”

“Diversi giorni fa – spiegano molto preoccupati i volontari della colonia felina – Ralph è stato “prelevato” senza l’autorizzazione. I gatti di colonia non vanno allontanati dal loro habitat”. Il gattino era stato abbandonato ed era arrivato qui quattro o cinque anni fa. E’ tigrato ed è un coccolone. Ralph, però, è malato e ha bisogno di cure”.

E’ stata presentata denuncia

“A chi lo avesse preso – dicono – chiediamo di portarlo indietro per potergli dare le cure giuste o di contattarci. Siamo sicuri che chiunque sia stato aveva intenzione di fare un gesto d’amore, in realtà è un’azione bruttissima. Per questo abbiamo già provveduto a presentare denuncia alla Polizia locale in quanto questo “furto” è punibile dalla legge”. Poi l’appello: “Se ha un cuore lo riporti indietro”.