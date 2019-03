Tentato furto alla lavanderia self service: arrestato 24enne

Tentato furto alla lavanderia self service a Seregno: arrestato 24enne. Aveva già rubato altre due volte nello stesso esercizio commerciale.

I Carabinieri hanno arrestato ieri sera alle 22.30 un cittadino italiano di origini russe, classe 1995, pregiudicato. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per tentato furto in concorso nella lavanderia self service in corso Matteotti a Seregno.

L’allarme è scattato alle 21 circa, quando il proprietario dell’esercizio commerciale ha chiamato il 112 dopo aver sorpreso e bloccato il malvivente (insieme ad un altro soggetto che si è dato alla fuga) mentre tentava di asportare i contanti dalla cassa.

In base a quanto ricostruito e anche analizzando il modus operandi del soggetto, i Carabinieri hanno appurato che la persona arrestata è autore di altri due furti commessi nella stessa lavanderia il 26 e il 28 febbraio scorsi. Le indagini sono in corso e intanto si attende l’esito del rito direttissimo fissato per questa mattina in Tribunale a Monza.