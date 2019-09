Tragedia in cantiere: 49enne perde la vita a Bovisio Masciago. L’incidente pochi minuti prima delle 8 in via Agnesi.

Tragedia in cantiere

La Brianza piange un altro morto sul lavoro. Questa mattina, pochi minuti prima delle 8, un uomo di 49 anni ha perso la vita mentre si trovava in un cantiere di via Agnesi a Bovisio Masciago, dove sono in corso i lavori per la costruzione di una villetta.

La dinamica al momento è ancora poco chiara ma ,dalle prime informazioni, sembrerebbe che il 49enne sia rimasto schiacciato sotto delle pareti di legno.

Inutili i soccorsi

La chiamata ai soccorsi è stata immediata: sul posto sono arrivati i volontari della croce argento di Limbiate, il medico e i Vigili del Fuoco. Ma nonostante tutto per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Al momento sul posto si trovano anche i Carabinieri della compagnia di Desio e il personale dell’Ats per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA POSSIBILE



Tante vittime a settembre

Nel mese di settembre, purtroppo, si contano in Lombardia diversi incidenti sul lavoro, alcuni dei quali, purtroppo mortali.

Come quello accaduto in una distilleria di Paratico, nel Bresciano, lo scorso 19 settembre. Qui un operaio di 36 anni è rimasto gravemente ferito, ed è poi spirato in ospedale, in seguito ad uno schiacciamento.

LEGGI MAGGIORI DETTAGLI QUI

Sempre nel pomeriggio di giovedì 19 settembre 2019, come riporta laMartesana.it, a Segrate un operaio di 56 anni è stato travolto da un muletto riportando un trauma cranico e diversi traumi alle braccia.

I quattro morti di Pavia

Ma nei giorni precedenti si sono verificate altre tragedie sul posto di lavoro. Ad Arena Po, in provincia di Pavia, quattro persone sono morte annegate in una vasca di liquami. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)

LEGGI ANCHE: Un operaio morto sul lavoro in Val Cavargna.

LEGGI ANCHE: Sei vittime in pochi giorni: la piaga delle morti bianche tiene banco in Consiglio Regionale