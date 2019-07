Tragedia nella notte appena trascorsa: un 53enne, come riferisce il Giornaledilecco.it è stato rinvenuto ormai senza vita in seguito a una caduta in Grignetta. L’operazione di recupero in emergenza è scattata poco prima delle 2, mobilitando il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e l’elisoccorso decollato dall’ospedale Sant’Anna di Como.

Tragedia in Grignetta

Da chiarire la dinamica dei fatti. L’uomo, Roberto Boselli, lecchese, sarebbe un escursionista esperto, appassionato di fotografia. In Grignetta sarebbe salito venerdì proprio per scattare alcune foto. La caduta accidentale sarebbe avvenuta mentre scendeva dal Sentiero delle Capre. Un volo di centocinquanta metri che purtroppo gli è stato fatale.

Il corpo è stato individuato dall’elicottero in fondo ad un canale attorno alle 4 del mattino. Parte dell’attrezzatura sarebbe invece stata rinvenuta sul sentiero, un segno dell’incidente repentino occorso al lecchese.

I funerali lunedì in basilica

La notizia della tragedia si è in breve diffusa in città. Boselli, imprenditore titolare di un’azienda di serramenti, era molto conosciuto in ambiente oratoriano, che frequentava con la moglie e i figli. I funerali sono già fissati per lunedì pomeriggio in basilica.

Saranno concelebrati, oltre che dal prevosto monsignor davide Milani, anche da don Dario Cornati, cognato del morto, docente alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

