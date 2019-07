Trattore in fiamme questa notte a Biassono, paura per i residenti in un cortile.

Trattore in fiamme

L’incendio è scoppiato intorno alle 2.20 nel cortile di via Europa 4. A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno anche riferito di aver sentito due esplosioni, probabilmente dovute allo scoppio degli pneumatici.

Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Sul posto si sono immediatamente portati i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno impiegato circa trenta minuti per domare il rogo.