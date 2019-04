Travolto dal treno ad Arcore: soccorsi sul posto. Circolazione bloccata.

Travolto dal treno ad Arcore

Grave incidente questa mattina poco prima delle sette ad Arcore. Per cause ancora in corso d’accertamento una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata travolta dal treno tra Arcore e Carnate.

Al momento sul posto, in via Achille Grandi ad Arcore, si sono portati i soccorritori, i Carabinieri, la Polizia Ferroviaria e i Vigili del Fuoco.

La circolazione sulla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, sulla Bergamo-Carnate-Milano e sulla Lecco-Carnate-Milano è momentaneamente bloccata .

Ecco l’avviso sul sito di Trenord:

“A causa dell’investimento di una persona, avvenuto tra le stazioni di ARCORE e CARNATE USMATE, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni”.