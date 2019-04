Tre malori nella notte in Brianza. Due persone portate in ospedale in condizioni serie. Interventi a Ceriano, Desio e Carnate.

Tre malori in Brianza

Due persone portate in ospedale in condizioni serie. Un’altra fortunatamente solo per controlli. E’ il risultato degli interventi dei soccorritori nella notte appena trascorsa in Brianza.

La prima chiamata al 118 è arrivata poco prima dell’una per un 27enne che si è sentito male in via Roma a Carnate, nei pressi della ferrovia. I volontari di Vimercate hanno raggiunto la zona in pochi minuti e dopo i primi accertamenti, il 27enne, è stato portato in ospedale in codice verde.

Più serie le condizioni di un 67enne soccorso in via per Cesano Maderno a Desio poco prima delle 4. L’uomo è stato visitato sul posto dai sanitari della croce rossa di Desio per poi essere trasferito nell’ospedale cittadino in codice giallo.

Infine segnaliamo il malore di un 43enne soccorso a Ceriano Laghetto in un impianto lavorativo. L’uomo è stato soccorso all’alba dai volontari della croce rossa di Saronno e portato in ospedale a Paderno Dugnano in condizioni serie.