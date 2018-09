Treni, disagi e ritardi per i pendolari a Seregno Carnate e Monza. Disagi per i pendolari. La situazione peggiore si registra sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate.

Sono diversi i treni in ritardo questa mattina con ripercussioni e disagi per i pendolari che devono raggiungere il luogo di lavoro. In Brianza la situazione peggiore si registra sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate, dove al momento ci sono modifiche alle tratte di diversi convogli.

Situazioni critiche anche sulle direttrici Chiasso-Como-Monza-Milano e Lecco-Carnate-Milano. Sotto le ultime notizie pubblicate sul sito di Trenord, dove è possibile consultare in tempo reale i ritardi nella circolazione dei treni.

Ritardi sulla tratta che attraversa Monza:

Sulla Lecco-Carnate-Milano invece si segnalano cancellazioni