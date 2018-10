Treni: Fontana indica a Salvini le tratte più a rischio e purtroppo nel “triste elenco” compaiono ben tre linee utilizzate quotidianamente dai pendolari brianzoli.

Le tratte più a rischio indicate al Ministro dell’Interno

Sono la S9 Saronno-Albairate, la S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco, la Milano Porta Genova-Mortara, la Bergamo-Treviglio e la Milano-Carnate-Lecco le tratte ferroviarie che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, d’accordo con Trenord, ha segnalato al ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Sono quelle ritenute più a rischio e quindi bisognose di un maggior presidio delle Forze dell’Ordine. “L’indicazione – spiega il presidente Attilio Fontana – giunge dopo che, venerdì scorso lo stesso ministro, a Milano per il Comitato provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, aveva chiesto di conoscere le linee di Trenord a più alta pericolosità così da “poter organizzare dei pattuglioni di uomini e donne in divisa per garantire più sicurezza”.

Diversi gli episodi di violenza avvenuti sui treni negli ultimi mesi. Di seguito quelli più gravi:

Arcore, violenza sessuale sul treno

Preso il responsabile dell’aggressione ai danni del capotreno e della guardia giurata

Ancora un’aggressione in stazione a Monza

Aggressione sul treno controllore e un agente malmenati da 10 ragazzi

Molestate sul treno: studentesse salvate da giovane rom