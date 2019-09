Truffa dell’acqua contaminata, via con soldi e preziosi.

Truffa dell’acqua contaminata

Truffatori in via Treviso a Cesano Maderno, martedì. Due uomini si sono spacciati per tecnici del servizio idrico e, con la scusa di una contaminazione dell’acqua potabile, hanno convinto una coppia di settantenni ad aprire la porta di casa e a mettere al sicuro tutti i loro valori, in frigorifero, per evitare che si danneggiassero.

Soldi e preziosi nel frigorifero

Una volta nell’appartamento, il marito 75enne e la moglie sono stati convinti dai due sconosciuti a recuperare soldi e preziosi e a metterli al sicuro nel frigorifero, in cucina. “L’acqua è contaminata dal mercurio. Dobbiamo effettuare delle verifiche alle tubature”, hanno spiegato loro i due sedicenti tecnici. A quel punto, approfittando di un attimo di distrazione dei padroni di casa, i due delinquenti sono riusciti a scappare con gioielli e qualche centinaia di euro. Marito e moglie, rimasti soli in casa, hanno presto scoperto di essere stati truffati. Hanno quindi denunciato l’episodio ai carabinieri, che per l’ennesima volta ricordano di non aprire mai la porta agli sconosciuti e di contattare il 112 in caso di dubbio o perplessità.