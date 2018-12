Un 25enne investito da un’auto a Biassono. Il giovane non è in pericolo di vita, ma l’impatto è stato molto violento.

L’incidente si è verificato un quarto d’ora dopo la mezzanotte lungo via Cesana e Villa a Biassono. L’impatto tra un’auto e un giovane di 25 anni è stato molto violento e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni al momento dell’episodio, pare che sia avvenuto in prossimità delle strisce pedonali. Ma per avere una versione definitiva occorre attendere l’esito della ricostruzione del sinistro effettuata dalle Forze dell’ordine giunte sul posto. Dopo la chiamata ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche i Carabinieri. Per il giovane è stato necessario il trasporto al Pronto soccorso del San Gerardo di Monza.