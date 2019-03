Novedratese chiusa: un camion ha danneggiato il ponte. Sono stati tranciati i cavi ed è caduta una grossa porzione di cemento. Un camion ha danneggiato il ponte: chiusa la Novedratese

Erano circa le 10 di questa mattina, lunedì 18 marzo, quando un camion ha danneggiato un ponte a Carimate, in via Giovi, che attraversa la Novedratese.

Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del fuoco, visto che sono stati tranciati alcuni cavi ed è caduta anche una grossa porzione di cemento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un camion che sta lavorando proprio in quella zona, procedeva verso il posto di lavoro trasportando anche una ruspa, come avrebbe fatto anche nei giorni scorsi. Solo che questa mattina, per cause ancora da accertare, ha toccato il ponte, danneggiando i cavi e anche il cemento.

Strada chiusa al traffico: è caos

Come detto, sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del fuoco, che hanno chiuso la Novedratese in entrambe le direzioni, per verificare l’entità dei danni.