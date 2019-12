Una raccolta fondi per salvare Holly.

E’ una vera e propria gara di solidarietà quella promossa dai volontari del rifugio «Green House», mobilitatisi per poter sottrarre una dolce creatura a quattro zampe dal proprio infausto destino. La protagonista di questa storia in cerca di un lieto fine è Holly, una cucciola di pastore tedesco affetta da un grave problema alle zampe posteriori.

Due operazioni in programma

Una situazione complicatissima, che richiederà ben due delicate operazioni chirurgiche, di fronte alla quale però i volontari non vogliono affatto arrendersi. Il pastore tedesco, infatti, non solo non muove completamente la zampa posteriore destra, ma anche la sinistra soffre di una grave lussazione all’anca, il che causa anche dei grossi problemi alla colonna vertebrale dell’animale. Una situazione drammatica che, come detto, necessita al più presto di due interventi chirurgici. La prima prevede l’amputazione dell’arto destro, ormai irrimediabilmente compromesso. La seconda, invece, sarà per l’installazione di una protesi che dovrà essere appositamente realizzata.

Un aiuto per salvare Holly

Il costo stimato dell’intero iter si aggira intorno ai 6mila euro. Una cifra assolutamente non alla portata del rifugio, i cui volontari, proprio in queste settimane, stanno promuovendo una raccolta fondi utile a ridare una nuova vita alla povera Holly. Chiunque volesse contribuire può contattare direttamente i volontari della onlus presente in via Donizetti.

