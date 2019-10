Uomo muore sul cavalcavia della Milano-Meda, in via Appennini a Lentate sul Seveso.

Uomo muore sul cavalcavia della Milano-Meda

La tragedia poco prima delle 14 di oggi, giovedì 3 ottobre 2019. In base a quanto è stato possibile ricostruire un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe stato trovato in gravi condizioni da alcuni passanti sul ponte di via Appennini. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto Carabinieri, ambulanza e automedica

Sul posto si sono precipitate un’ambulanza della Croce rossa di Misinto e un’automedica, ma nonostante la tempestività dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In via Appennini sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno, che stanno effettuando i rilievi e gli accertamenti del caso. Tra le ipotesi più probabili c’è quella di un malore che avrebbe colto l’uomo mentre si trovava sul cavalcavia.