Vandali scatenati alle scuole di Lentate sul Seveso. I teppisti sono entrati in azione alla primaria di via Monte Generoso e alla secondaria di via Giovanni XXIII, lasciando tanti danni.

Vandali in azione alle elementari e alle medie

Nei giorni scorsi ignoti si sono introdotti nelle due strutture. Alla primaria hanno forzato le porte e rotto i vetri, molto probabilmente con l’intenzione di rubare, ma è scattato l’allarme e i ladri si sono dati alla fuga. Alle scuole medie hanno tagliato le zanzariere, forzato la porta e preso di mira il centro cottura, dove hanno aperto le celle frigorifere, consumando alcuni gelati sul posto per poi allontanarsi e lasciare tutto all’aria. Ad accorgersene il gestore Sodexo, che ha dovuto buttare tutto il materiale conservato nelle celle lasciate aperte.

