Giussano, concorso di pittura: premiazioni a Robbiano.

L’evento

E' andato a Giuseppe Fochesato il premio Città di Giussano del Circolo don Beretta.

In una bella cornice di pubblico, sabato scorso è stata inaugurata la mostra con 130 opere, organizzata da Circolo Culturale don Rinaldo Beretta in collaborazione con la Cooperativa di Robbiano. Nove premiati per la sezione a tema libero e sette per la sezione sull’Uomo e la solidarietà: in vetta due artisti di valore, Giuseppe Fochesato e Donato Ciceri, le cui opere sono state selezionate dalla giuria presieduta dallo scultore medese Osvaldo Minotti; insieme a lui il critico, Carlo Orsi, i pittori Alessandro Savelli e Giuseppe Sottile, l’assessore alla cultura di Giussano, Sara Citterio, Silvio Elli dell’84 Endas e Flavio Galbiati del Circolo don Beretta, hanno convenuto all’unanimità la selezione dei pittori.

La mostra

L’apertura della mostra sarà venerdì 13 settembre dalle 18 alle 21, sabato 14 settembre dalle 15 alle 19 e domenica 15 dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 21.