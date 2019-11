Palcoscenici: al via oggi la stagione teatrale provinciale. Sono ben 240 gli spettacoli in cartellone nei vari centri del territorio.

Palcoscenici: oggi il via

La Provincia di Monza e della Brianza presenta Palcoscenici2019/2020, il cartellone promosso dal circuito Teatrale MB nato nel 2006, che conta 10 Comuni aderenti per un totale di 12 sale coinvolte.

Palcoscenici, la guida che raccoglie la programmazione del Circuito teatrale della Brianza, presenta un cartellone di rilievo anche per la stagione 2019/2020, con 240 spettacoli in programma su temi e generi più diversi: dalla prosa al teatro per ragazzi e famiglie, dal teatro giovane e cabaret fino al teatro di riflessione e impegnato. Sono compresi 42 titoli per la rassegna “Teatro Famiglie”.

Open Teatro

OpenTeatro: si ripropone la promozione online che consente di acquistare il biglietto a prezzo scontato – dieci euro – tra quelli inseriti nel cartellone “speciale” che comprende 22 spettacoli in 11 teatri.

La promozione di OpenTeatro è attiva da oggi, 20 novembre 2019 (primo spettacolo al Teatro San Luigi di Concorezzo) fino al 24 maggio 2020, con lo spettacolo conclusivo al Teatro Binario 7 di Monza.

Per aderire è sufficiente compilare il form Openteatro 2019/2020, dopo aver scelto lo spettacolo da vedere. Openteatro non dà diritto al posto in sala, quindi il biglietto va confermato e comprato presso il teatro sede dello spettacolo. Si possono prenotare anche più biglietti scontati e non ci sono limiti di spettacoli per partecipare alla promozione. Gli spettacoli tra cui poter scegliere spaziano dalla commedia al dramma, al monologo con opere di grandi autori come Molière, Shakespeare, Miller.

Il Teatro Scuola

Il Teatro Scuola è anche quest’anno punto di forza della programmazione di Palcoscenici; inteso come mezzo utile alla formazione e alla presa di coscienza della realtà sociale fin dalla giovane età. Grazie al contributo di Regione Lombardia, pari a 32.000 euro, la Provincia conferma il sostegno ai 10 teatri che propongono spettacoli dedicati alle scuole, da quelle per l’infanzia fino agli istituti superiori con 90 spettacoli in programmazione e 101 repliche per avvicinare gli studenti – futuri attori e/o spettatori di domani – al mondo del Teatro.

La soddisfazione del presidente

“Teatro in Brianza – ha sottolineato il presidente della Provincia Luca Santambrogio – è sinonimo di qualità e varietà grazie alla presenza di strutture teatrali, gestori e compagnie che con passione e dedizione continuano a lavorare per offrire sempre nuove occasioni di divertimento, aggregazione, riflessione. Una realtà vivace e capillare che sto conoscendo e che mi impegno a valorizzare nei prossimi anni rilanciando l’attività del Circuito Teatrale MB con nuovi progetti dedicati in particolare alle scuole. Intanto godiamoci questa nuova stagione teatrale che presenta un cartellone sempre ricco: prosa, cabaret, musical, rassegne dedicate ai ragazzi e alle famiglie. Invito ad aderire alla promozione online OpenTeatro che negli anni è stata molto apprezzata dal pubblico con oltre 6.500 adesioni solo lo scorso anno”.

I numeri della scorsa rassegna

I numeri della stagione teatrale 2018/2019 hanno confermato il valore della proposta offerta dal Circuito Teatrale MB: 125 mila spettatori, 510 mila euro di incassi complessivi, 40.000 studenti su un totale di oltre 300 scuole – di diverso ordine e grado – che hanno aderito al Teatro Scuola.

Il calendario completo online su: www.provincia.mb.it/cultura Info: marketing@provincia.mb.it

