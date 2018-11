Una serata d’eccellenza al Golf Brianza Country Club di Usmate Velate, organizzata dall’società di consulenza di comunicazione e marketing Hubnet Communication, e dal nostro gruppo editoriale, Netweek.

Perseveranza imprenditoriale

A poco più di un mese dalla serata di gala che ha incoronato i top imprenditori della Brianza, martedì sera nella splendida cornice Golf Brianza Country Club di Usmate Velate sono state protagoniste le storie dei best di BtoB Awards 2018. Una serata ricca di spunti dove il leitmotiv è stato sicuramente la perseveranza. La voglia di lasciarsi stupire dalle novità e dalla passione per le nuove sfide. Emblema di questo sentiment non poteva che essere Technoprobe. Roberto Crippa, Executive Vice President, realtà italiana leader al mondo nella produzione di Probe Card, interfacce per testare i chip dei dispositivi elettronici individuando gli scarti, ha raccontato la sua creatura imprenditoriale. Technoprobe si è aggiudicato la categoria Innovazione ma soprattutto il premio BtoB Awards 2018, ovvero il “best dei best”.

Vincitori d’eccellenza

Uno dopo l’altro i vincitori delle varie categorie (tutti i vincitori al sito www.btobawards.it) hanno raccontato la loro attività partendo proprio dalle frasi di celebri personaggi del mondo dell’economia e della nostra storia più in generale. Un gioco di spunti interessante e coinvolgente che ha svelato l’anima dei protagonisti e l’essenza delle loro realtà. Il tema del successo, della collaborazione, del rischio e ancora la capacità del lasciarsi stupire…

Nuove sfide

La serata è stata l’occasione per parlare di nuove sfide. L’università degli Studi Milano-Bicocca con il professore Angelo di Gregorio ha invitato i vincitori a un ciclo di appuntamenti con gli studenti del master in Marketing Management in partenza il prossimo 26 novembre. “Vorremmo creare un percorso con le aziende vincitrici del BtoB per raccontare ai nostri studenti e alle nuove leve le loro sfide” ha precisato Di Gregorio.