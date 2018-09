Chiusura Superdì e Iperdì: fissato per il 1° ottobre l’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Al centro del tavolo la crisi del gruppo e il futuro dei dipendenti.

Chiusura Superdì e Iperdì: incontro il 1° ottobre

Nuovi sviluppi nella vicenda del Gruppo Superdì e Iperdì che nelle ultime settimane è stato al centro delle cronache locali per via della crisi che ha interessato tutti i punti vendita fino alla chiusura della scorsa settimana.

Dopo la decisione dei vertici aziendali di chiudere tutti i supermercati, comunicata in tutta fretta con una email ai singoli punti vendita, i sindacati avevano chiesto un tavolo urgente con il Ministero dello Sviluppo Economico. Tavolo che è stato appunto fissato: l’incontro si terrà il 1° ottobre a Roma.

La trattativa per l’acquisizione

I sindacati già nei giorni scorsi si erano detti molto preoccupati per una situazione definita “complicata”. Il gruppo infatti starebbe trattando con quattro aziende per l’acquisizione del 70/80% dei punti vendita. Ma ancora non c’è nulla di definitivo. Oltretutto resterebbe il problema degli esuberi su cui al momento l’azienda non si è espressa. E degli stipendi su cui al momento l’azienda ha fatto sapere che entro fine settembre darà un nuovo acconto al personale.