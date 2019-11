Open day scuole dell’infanzia a Desio: tutte le date e gli orari. Si parte il 19 novembre con la presentazione dell’offerta formativa della scuola comunale di via Novara.

Tempo di open day e di scelte per i genitori che devono mandare i proprio figli alla scuola dell’infanzia. L’Amministrazione comunale di Desio ha comunicato in queste ore le date e gli orari di apertura dei diversi istituti presenti sul territorio.

Si parte il 19 novembre con l’open day della scuola dell’infanzia comunale di via Novara che aprirà le porte ai genitori alle ore 17.30 per presentare l’offerta formativa. Il 23 novembre invece spazio al gioco per i bambini con laboratori dalle 10 in poi.

Anche la scuola dell’infanzia San Giorgio si presenterà ai genitori nella giornata del 2 dicembre ( alle ore 20.30) con un incontro dedicato. Mentre i laboratori per i più piccoli sono in programma per il 10 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

Open day fissato per il 30 novembre per la scuola dell’infanzia “Il villaggio dei bambini”. Nella giornata sono due i momenti di scuola aperta: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Il Sacro Cuore vi da invece appuntamento il 20 novembre. In questa giornata è previsto un incontro riservato ai genitori alle ore 18, mentre i più piccoli potranno visitare la scuola nella giornata dell’8 gennaio dalle 16.30 in poi.

Segue la scuola dell’infanzia Dolomiti che accoglierà grandi e piccini nella giornata dell’11 gennaio quando, dalle ore 10, ci sarà la presentazione dell’offerta formativa.

L’istituto per l’infanzia Santa Maria aprirà invece le sue porte al pubblico nella giornata del 14 dicembre, dalle 10 alle 12.

Gli appuntamenti proseguono con l’open day della scuola dell’infanzia San Giuseppe che ha previsto due date di apertura: la prima, il 27 novembre alle 18, dedicata ai genitori e la seconda il 3 dicembre dalle 16.30, riservata ai laboratori con i bambini.

Infine segnaliamo la scuola dell’infanzia Umberto I che accoglierà i genitori il 2 dicembre alle 18 e i piccoli l’11 gennaio, mentre l’istituto Santa Teresa sarà visitabile il 23 novembre dalle 9.30 alle 11.30.

Qui la locandina riassuntiva degli appuntamenti: