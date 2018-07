Lavoratori in agitazione alla Vismara Casatenovo. Le maestranze dello storico salumificio lamentano infatti ritardi nella retribuzione degli stipendi e vivono giorni d’ansia per la crisi finanziaria del Gruppo Ferrarini.

Vismara Casatenovo la preoccupazione dei lavoratori

Nel pomeriggio di oggi le sigle Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, insieme alla Rsu aziendale, hanno diramato una nota per esprimere forte preoccupazione per il futuro dell’azienda. “La Vismara, e tutto il Gruppo Ferrarini, si trova da tempo in una pesante crisi finanziaria che sta creando importanti ritardi nel pagamento delle retribuzioni, ancora ferme al mese di aprile 2018, e difficoltà nel reperimento delle materie prime, tali da causare lunghi fermi di carattere produttivo” si legge nella comunicazione.

Una situazione complicata

“E’ una situazione molto complicata – continua la nota – che rischia di pregiudicare la continuità dell’azienda stessa, con la fine di un’azienda storica per il nostro territorio con la perdita di oltre 200 posti di lavoro. L’azienda ci ha comunicato che, per evitare ulteriori complicazioni, ha presentato una prenotazione per l’istanza di concordato in continuità, garantendoci la volontà di salvaguardare i siti produttivi e l’occupazione”.

L’incontro al Ministero

Venerdì 3 agosto è previsto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, a cui i sindacalisti parteciperanno come delegazione sindacale di Vismara, con l’obiettivo di costruire un percorso che possa traghettare il Gruppo Ferrarini verso una situazione più tranquilla.