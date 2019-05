Elezioni Europee 2019: affluenza, risultati e preferenze. In provincia di Monza e Brianza ha votato il 63,27% degli aventi diritto. La Lega prima con il 41,52%

Elezioni Europee 2019: affluenza, risultati e preferenze

Il partito di Matteo Salvini si conferma la prima forza politica nelle elezioni europee 2019, a livello nazionale e anche in Brianza. Seguono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Subito dopo troviamo Forza Italia e Fratelli d’Italia.

I dati sull’affluenza

Come già annunciato ieri sera in Brianza, per le elezioni Europee 2019, ha votato il 63,27% su un totale di 679.985 elettori. Le schede nulle sono state 7.233, quelle bianche 2.915, quelle contestate 56.

Ecco l’affluenza comune per comune.

Risultati e preferenze: Lega prima

Il partito della Lega di Salvini si conferma primo partito anche in Brianza con il 41,52% ovvero 174.428 voti (aggiornato alle 8.30 di lunedì 27 maggio). Nella lista dei candidati anche il brianzolo Dante Cattaneo, sindaco di Ceriano Laghetto.

Queste le preferenze:

Risultati del Partito Democratico

Segue il Partito Democratico che si attesta al 23,52%, 98.806 voti. Le preferenze:

Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle in terza posizione con il 10,33% e 43.400 voti. Queste le preferenze:

Forza Italia

Forza Italia raggiunge il 9,97% con 41.896 voti. Nell’elenco anche la candidata brianzola Claudia Toso. Ecco le preferenze:

Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia quinto partito anche in Brianza. Queste le preferenze:

Europa Verde

Europa Verde che vedeva in lista due candidati brianzoli, Pippo Civati e Ilaria Barbonetti, si attesta al 2,44% con 10.238 voti. Queste le preferenze:

