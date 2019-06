Giussano: oggi è il giorno della nuova Giunta (dopo il rimpasto). Il Sindaco Marco Citterio nominerà in giornata i due assessori di Forza Italia.

Una settimana convulsa. Che ha portato, ieri, ad un rimpasto di Giunta. E che oggi si concluderà con la nomina di due nuovi assessori in quota Forza Italia.

E’ la fotografia di Giussano che a poco più di due settimane dall’elezione del nuovo Sindaco Marco Citterio (Lega) vede già dei cambi al vertice dell’Esecutivo.

I malumori, come vi abbiamo già raccontato qui, erano nati dall’assenza di Forza Italia all’interno della Giunta nominata dal primo cittadino la scorsa settimana.

Forza Italia si aspettava un posto e soprattutto la nomina di Adriano Corigliano in qualità di Vicesindaco: nomina che non è arrivata (qui le motivazioni di Citterio) e conseguenti incontri/confronti con le segreterie provinciali, regionali e nazionali di Lega e FI.

Ieri, a metà giornata, è arrivato l’accordo con la scelta di un rimpasto di Giunta e la nomina di due nuovi assessori in quota FI – di cui uno Vicesindaco (sicuramente Corigliano).

Ecco il comunicato diffuso dal Primo cittadino Citterio:

A seguito di una serie di incontri, svoltisi in questa ultima settimana tra le segreterie regionali di Lega e Forza Italia, mi è stato chiesto dalla segreteria nazionale della Lega, nella persona dell’Onorevole Paolo Grimoldi, di ampliare la rappresentanza in giunta di Forza Italia, includendo nella compagine del governo cittadino una figura in più che faccia riferimento a tale lista. In qualità di rappresentante leghista che ha voluto costruire una coalizione ampia, strutturata oltre i partiti, non posso che nutrire qualche dubbio rispetto a tale scelta che vede escluse alcune componenti civiche che hanno sostenuto, sin da

subito, il nostro progetto, ma, adeguandomi e comprendendo le esigenze sovracomunali che sottendono a tale richiesta, sono pronto a rimettere in discussione quanto sin ora deciso.

La squadra di governo sarà comunque di ottimo livello, visto l’ingresso di personalità che hanno contribuito a costruire questa grande vittoria elettorale, con le progettualità che ne conseguiranno. Sin dall’inizio di questa avventura elettorale ero consapevole del fatto che cambiare Giussano non sarebbe stato facile ed è per questo che, con ancor maggior vigore, sono pronto a dedicarmi a questa sfida.