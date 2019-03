Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Pd, tanto che entrambi gli sfidanti, Roberto Giachetti e Maurizio Martina, si sono già complimentati con lui.

Nicola Zingaretti nuovo segretario Pd

Avrebbe dovuto superare il 50% più uno dei voti per diventare il nuovo segretario nazionale del Partito democratico; Nicola Zingaretti pare aver fatto di più ed aver raccolto oltre il 60% dei consensi. Questo perlomeno dicono le stime in questo momento. Un divario ampio con gli altri due candidati, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, tanto che quest’ultimo – alla vigilia il meno accreditato per la vittoria finale – gli aveva già fatto i complimenti prima delle 21. Poco dopo anche Martina ha augurato a Zingaretti “buon lavoro segretario”.

A livello nazionale ha votato più di un milione e mezzo di persone, ottima l’affluenza anche a Monza e in Brianza. A Desio, ad esempio, i votanti sono stati ben 774, addirittura 4 in più rispetto alle primarie del 2017. A Villasanta 461, a Bernareggio 266, a Carate 347, a Concorezzo 399. Pure nel nostro territorio i primi dati danno vincente Zingaretti, mentre gli iscritti, ricordiamo, nella nostra provincia avevano premiato Martina.

Qualche dato nei vari paesi

Arcore: Zingaretti 284 voti (58,7%) – Martina 128 voti (26,4%) – Giachetti 72 voti (14,9%)

Muggiò: Zingaretti 233 voti (60,99%) – Martina 96 voti (25,13%) – Giachetti 53 (13,87%)

Vimercate: Zingaretti 692 voti – Martina 280 voti – Giachetti 162 voti

Carate: Zingaretti 219 voti (63,84%) – Martina 81 voti (23,61%) – Giachetti 43 voti (12,53%)

Desio: Zingaretti 520 voti (67,18%) – Martina 128 voti (16,53%) – Giachetti 121 voti (15,63%)

Villasanta: Zingaretti 309 voti – Martina 96 voti – Giachetti 53 voti

Bernareggio: Zingaretti 169 voti – Martina 63 voti – Giachetti 32 voti

Concorezzo: Zingaretti 274 voti – Martina 77 voti – Giachetti 46 voti

Subiate: Zingaretti 65 voti – Martina 27 voti – Giachetti 7 voti

Seguono aggiornamenti

LEGGI ANCHE: PRIMARIE PD