“Come sapete, sulla base di un voto degli iscritti, Possibile ha optato per l’adesione alla sfida elettorale dei Verdi europei. Una sfida che ritengo avvincente perché costruita intorno al vero motivo per andare a votare. Ho accettato una candidatura che consideravo di servizio, a sostegno delle molte belle figure che il partito a cui aderisco ha indicato nelle liste di Europa Verde, a cominciare da Beatrice Brignone. Ciò che è accaduto in queste ore, la mancanza di chiarezza su un tema così delicato e per me fondamentale, cambia tutto quanto. Per questo, non potendo cancellare il mio nome dalla lista, sospendo ogni attività della campagna elettorale e mi ritiro in buon ordine”.

I Verdi smentiscono alleanze con Fronte Verde

In una nota Elena Grandi e Matteo Badiali, coportavoce nazionali dei Verdi, hanno però smentito un’alleanza con Fronte Verde, ribadendo il fatto che il movimento Europa Verde “nasce da un’alleanza di Possibile con la Federazione nazionale dei Verdi, Green Italia ed esponenti della società civile. Saputo che Fronte Verde appoggia due candidati nelle liste per le Europee (Giuliana Farinaro nella Circoscrizione Sud ed Elvira Maria Vernengo per la circoscrizione Isole) i Verdi li invitano a dimettersi con effetto immediato”. Basterà questa nota a convincere Civati a tornare sui suoi passi? Non crediamo.