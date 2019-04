Le Farfalle della Ginnastica Ritmica a Pesaro per la Coppa del Mondo e ora anche testimonial di uno spot tv.

Testimonial di uno spot tv

Le ragazze della squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, che si allenano a Desio, sono il nuovo testimonial di Fastweb e lo saranno fino al 2020. Grazie alla partnership siglata con la Federazione Ginnastica Italiana (FGI) le Farfalle saranno, nei prossimi mesi, le protagoniste della nuova campagna di comunicazione istituzionale della società che partirà con il nuovo spot in onda da domenica 7 aprile.

QUI POTETE VEDERE LO SPOT:

Assieme a Filippo Tortu

Letizia (Cicconcelli), Martina (Centofanti), Agnese (Duranti), Alessia (Maurelli) e… un’altra Martina (Santandrea), già campionesse del mondo nell’esercizio con 3 palle e 2 funi e oro continentale nei 5 cerchi, si affiancano così nel ruolo di testimonial al caratese Filippo Tortu, l’italiano più veloce di sempre che ha battuto il primato appartenuto alla leggenda dello Sport Pietro Mennea correndo i 100 metri sono i 10 secondi, e che passerà solo temporaneamente il testimone alle ragazze azzurre.

Inizia oggi l’avventura della Coppa del Mondo di Pesaro

Intanto per le ragazze allenate da Emanuela Maccarani inizia oggi la Coppa del Mondo di Pesaro . Le qualificazioni saranno visibili in diretta su Volare Tv, la tv in streaming a pagamento della Federazione Ginnastica d’Italia, venerdì 5 aprile a partire dalle 20.20 e sabato 6 aprile dalle 19.30.

Per le finali di domenica 7 aprile invece ci sarà una diretta su La7 dalle 14 alle 18.10