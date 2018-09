Ufficiali i calendari di serie C, per il Monza esordio al Brianteo.

La prima giornata

Dopo i gironi, la LegaPro ha pubblicato anche i calendari della nuova stagione. Si parte fra pochi giorni, con il Monza di Marco Zaffaroni che ospiterà al Brianteo i gardesani della Feralpi Salò. La partita è fissata per mercoledì 19, ma è più che probabile che le due società si accordino per giocare già nel fine settimana. Nello stesso girone c’è anche il Renate, che inizierà la sua nuova avventura con la trasferta di San Benedetto del Tronto. Anche in questo caso, possibile l’anticipo – previo accordo – a domenica della partita fra rossoblù e nerazzurri.

Fra poco sarà derby

Già alla terza giornata le due formazioni brianzole si troveranno di fronte. Sarà il Monza a giocare in casa, ricevendo al Brianteo la visita del Renate. Il derby, che torna dopo diverse stagioni, si giocherà mercoledì 26 settembre. Sarà uno dei turni infrasettimanali che caratterizzeranno la stagione di serie C. Tra l’altro – curiosità – anche la sfida di ritorno fra le due brianzole è prevista di mercoledì (23 gennaio 2019).

Modello inglese

L’agenda delle partite sarà particolarmente zeppa durante le festività natalizie. Il calendario prevede infatti turni di campionato per domenica 23 dicembre, mercoledì 26 e domenica 30. Poi, una lunga pausa fino al 20 gennaio. L’ultima partita, prima dei vari ed eventuali playoff, è fissata per il fine settimana del 5 maggio.