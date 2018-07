Parte ufficialmente la stagione 2018/19 della Vis Nova Giussano.

“Matricola” senza paura

La società neroverde ha presentato ufficialmente i giocatori che ne difenderanno i colori nel campionato di Promozione. Per la squadra di Giussano si tratta di un ritorno in categoria dopo l’emozionante passata stagione. I brianzoli hanno vinto infatti il loro campionato di Prima categoria, con Agostino Mastrolonardo in panchina.

Diverse novità

Mastrolonardo è dunque una conferma, dopo il grande risultato della scorsa stagione. Nei giocatori messigli a disposizione dalla società del presidente Emiliano Sironi ci sono parecchie novità. Fra i vari nomi ci sono il ’97 Nicola Proserpio, che rientra da Lazzate, e l’attaccante classe ’89 Marco Porta, che ha lasciato il Brianza Cernusco Merate. Tanti i giovani nella rosa neroverde, come da tradizione per una società che fa della cura del vivaio il punto focale delle sue attività. Ancora fresca nella memoria la stagione appena conclusa, con le quattro squadre del Settore giovanile agonistico tutte qualificate per le fasi finali regionali di ciascuna categoria.

La rosa delle lucertole

Portieri: Marco Tagliabue, Riccardo Formentoni. Difensori: Alessandro Mariani, Lorenzo Galbiati, Luca Dugnani, Simone Fossati, Andrea Corti, Davide Ferrario, Dario Monteleone, Simone Totaro. Centrocampisti: Matteo Riboldi, Gabriele Della Torre, Daniele Serio, Nicola Proserpio, Roberto Boni, Stefano Molteni, Domenico Caruso, Alessandro Pozzi, Soufiane Rezzouki. Attaccanti: Manuel Brighenti, Marco Porta, Federico Buzzi, Simone Ferrario. Aggregati dalla Juniores: Matteo Boga, Matteo Pagin, Cheikh Diokhane, Alessandro Corti, Alessandro Zarrilli.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da martedì 24 luglio il servizio completo sulla presentazione della Vis Nova. Ci saranno anche notizie, approfondimenti e interviste da tutto il mondo del calcio locale, dal Renate fino alla Seconda categoria.