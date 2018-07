Una buona domenica per le cicliste della Sc Cesano Maderno.

Podio a Nogara

Domenica in trasferta nel Veronese per le ragazze cesanesi. Le Esordienti, 103 in gara, si sono sfidate su un circuito cittadino per un totale di 30 km. Una caduta a circa metà gara vede coinvolte Serena Torres e Valentyna Vynogradova; quest’ultima non riporta conseguenze gravi ma è costretta al ritiro. Serena, invece, si butta awll’inseguimento del gruppo e rientra dopo pochi chilometri. Il gruppo si presenta quindi compatto all’ultimo giro, trainato dalla portacolori cesanese Francesca Riva al suono della campanella. E’ volata a ranghi compatti quindi, con Torres che coglie l’occasione per far ancora bene, conquistando il terzo gradino del podio. Bene anche Valeria Viola e Francesca Riva, che concludono la gara in gruppo.

Allieve, bel piazzamento

Per le Allieve al via 59 atlete tra cui Maya Vallarin e Valentina Basilico, che si devono confrontare su un totale di 45 km. Entrambe le cesanesi si difendono bene e Maya cerca anche un allungo verso la metà di gara. Ancora una volta però, il gruppo rimane compatto fino all’ultimo giro, quando un’atleta in solitaria cerca di anticipare la volata. Basilico non molla e chiude la prova al settimo posto. Ora per le Allieve arrivano le prove in pista delle Tre Sere di Dalmine.

Brava Giorgia

Per quanto riguarda la categoria Giovanissimi, ottima prova della portacolori della Sc Cesano Maderno Giorgia Giangrande. Per lei domenica un bel sesto posto nella categoria G6 tra i colleghi maschi; Giorgia è anche risultata la prima classificata fra le ragazze.